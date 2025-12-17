Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Сын режиссера Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей
15 декабря 2025 / 20:49
Сын режиссера Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей
© Corredor99/ MediaPunch via Reuters Connect/ТАСС

Полиция Лос-Анджелеса задержала сына американского режиссера Роба Райнера Ника, которому предъявлено обвинение в убийстве родителей. Об этом информировал телеканал ABC7.

Сообщается, что 32-летний Ник Райнер содержится под стражей. Ему инкриминируют совершение тяжкого преступления. Суд запросил залог на сумму $4 млн. 

Некоторое время назад журнал People со ссылкой на источники писал о том, что Райнер и его супруга были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным журнала, в 2016 году сын режиссера признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Райнер снял около 30 картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также исполнил второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013). 

