США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Президент РФ поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году
15 декабря 2025 / 21:15
Президент РФ поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2030 году празднование 2650-летия города Керчи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчь Республики Крым", - следует из текста документа.

Региональным и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

Керчь основана как древнегреческая колония Пантикапей в конце VII - начале VI века до н. э. (примерно 610-590 годы до н. э.) выходцами из Милета - одного из самых могущественных полисов Ионии (области у западного побережья Малой Азии). Это делает ее одним из древнейших российских городов, история которого насчитывает свыше 26 веков. 

