Президент РФ поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2030 году празднование 2650-летия города Керчи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчь Республики Крым", - следует из текста документа.

Региональным и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

Керчь основана как древнегреческая колония Пантикапей в конце VII - начале VI века до н. э. (примерно 610-590 годы до н. э.) выходцами из Милета - одного из самых могущественных полисов Ионии (области у западного побережья Малой Азии). Это делает ее одним из древнейших российских городов, история которого насчитывает свыше 26 веков.