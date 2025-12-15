Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово 2025 года
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Политолог Ежов: мирному процессу мешают только Зеленский и ЕС
15 декабря 2025 / 18:29
США в 70-х годах нарушали «три неядерных принципа» Японии
15 декабря 2025 / 12:29
Общество
Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово 2025 года
15 декабря 2025 / 21:49
Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово 2025 года
© EQRoy/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Американский толковый словарь Merriam-Webster Collegiate Dictionary назвал словом 2025 года существительное slop ("слоп").

Согласно определению авторов словаря, "слоп" - "цифровой контент низкого качества, который обычно производится в большом количестве с помощью искусственного интеллекта". Подчеркивается, что поток "слопа" заполонил интернет в уходящем году абсурдными видео, нестандартными рекламными изображениями, пропагандой, фейковыми новостями, написанными ИИ книгами и большим количеством говорящих котов.

"Первоначально "слоп" использовался в 1700-х годах в значении "мягкая грязь". В 1800-х годах слово стало означать "пищевые отходы", а затем обрело более широкий смысл - "мусор" или "продукт малой или вовсе незначительной ценности", - отмечают редакторы словаря.

В этом году конкуренцию "слопу" составили слова gerrymander (разделение избирательных округов), touch grass ("потрогать траву"), perfomative (результативный), tariff (пошлины), six seven ("шесть-семь"), conclave (конклав) и lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (озеро Чаубунагунгамауг, расположено в американском штате Массачусетс).

Merriam-Webster, чей сайт каждый месяц посещают около 100 млн пользователей, выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. В 2024 году словом года стало прилагательное polarization (поляризация).

