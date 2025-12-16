Все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ

Все районы города Купянска контролируются ВС РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров в беседе с ТАСС.

"Нахожусь на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии", - указал собеседник агентства.