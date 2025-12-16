Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 13:17
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Итоги года комментирует аналитик Шипилин Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Москва
16 декабря 2025 / 13:17
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
15 декабря 2025 / 18:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Гонка вооружений
Безопасность
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Япония готовит рекордный бюджет на оборону

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Япония рассматривает возможность выделения около 58 млрд долларов на оборону в следующем финансовом году. Военный бюджет включает планы по развёртыванию ракет большой дальности и беспилотников, сообщает агентство Киодо

Эта сумма превысит показатели оборонного бюджета на текущий финансовый год, который начинается в апреле и является крупнейшей в послевоенной истории страны.

В Токио полагают, что к увеличению оборонных расходов подталкивают угрозы со стороны КНД и КНДР, а также давление со стороны США.

В новой стратегии национальной безопасности администрации США Индо-Тихоокеанский регион назван важнейшим геополитическим «полем битвы». В документе также указывается, что, учитывая «настойчивое требование Трампа о более равномерном распределении бремени между Японией и Южной Кореей, мы (США) должны призвать эти страны увеличить расходы на оборону».

Проект первоначального бюджета правительства на 2026 финансовый год будет одобрен кабинетом министров во главе с премьер-министром Санаэ Такаити в конце декабря, после чего требуется его принятие парламентом. Документ должен включать затраты на приобретение гиперзвуковых управляемых ракет, а также на модернизацию ракет класса «земля — воздух» средней дальности для перехвата баллистических ракет. Япония также планирует приобрести беспилотники для создания многоуровневой системы береговой обороны «Щит» с использованием множества недорогих беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратов, добавили источники агентства.

С момента вступления в должность в октябре этого года Такаити пообещала, что к 2025 финансовому году Япония расходы на безопасность достигнут 2% от ВВП. В то же время, США в неофициальном порядке требуют увеличение расходов до 3,5 % ВВП.

Япония почти весь послевоенный период демонстративно ограничивала оборонный бюджет 1 % ВВП, что как бы подтверждало пацифистскую направленность ее внешней политики. Однако в последние годы как под давлением США, так и в силу стремления придать своей внешней политике большую самостоятельность Токио отказался от этих ограничений, и в 2022 году заявил об увеличении расходов на оборону к 2027 году до 2% ВВП. 

Однако Такаити явно форсирует этот процесс, о чем и свидетельствует новый оборонный бюджет, уже превосходящий 2% ВВП.

 

Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
США готовят морскую блокаду Венесуэлы. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:59
Axios: США намерены представить России сильное предложение по Украине
10:40
В Мьянме похитили троих граждан РФ
10:18
Все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ
21:49
Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово 2025 года
21:15
Президент РФ поручил организовать празднование 2650-летия Керчи в 2030 году
20:49
Сын режиссера Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей
20:45
Компания Wildberries & Russ приобрела сеть "Рив гош"
20:31
AFP: США требуют полного вывода ВСУ из Донбасса
20:15
Мишустин заявил о необходимости сделать высшее образование профессионально ориентированным
19:59
В Иране назвали условие для инспекции своих ядерных объектов МАГАТЭ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения