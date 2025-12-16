Япония готовит рекордный бюджет на оборону

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Япония рассматривает возможность выделения около 58 млрд долларов на оборону в следующем финансовом году. Военный бюджет включает планы по развёртыванию ракет большой дальности и беспилотников, сообщает агентство Киодо

Эта сумма превысит показатели оборонного бюджета на текущий финансовый год, который начинается в апреле и является крупнейшей в послевоенной истории страны.

В Токио полагают, что к увеличению оборонных расходов подталкивают угрозы со стороны КНД и КНДР, а также давление со стороны США.

В новой стратегии национальной безопасности администрации США Индо-Тихоокеанский регион назван важнейшим геополитическим «полем битвы». В документе также указывается, что, учитывая «настойчивое требование Трампа о более равномерном распределении бремени между Японией и Южной Кореей, мы (США) должны призвать эти страны увеличить расходы на оборону».

Проект первоначального бюджета правительства на 2026 финансовый год будет одобрен кабинетом министров во главе с премьер-министром Санаэ Такаити в конце декабря, после чего требуется его принятие парламентом. Документ должен включать затраты на приобретение гиперзвуковых управляемых ракет, а также на модернизацию ракет класса «земля — воздух» средней дальности для перехвата баллистических ракет. Япония также планирует приобрести беспилотники для создания многоуровневой системы береговой обороны «Щит» с использованием множества недорогих беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратов, добавили источники агентства.

С момента вступления в должность в октябре этого года Такаити пообещала, что к 2025 финансовому году Япония расходы на безопасность достигнут 2% от ВВП. В то же время, США в неофициальном порядке требуют увеличение расходов до 3,5 % ВВП.

Япония почти весь послевоенный период демонстративно ограничивала оборонный бюджет 1 % ВВП, что как бы подтверждало пацифистскую направленность ее внешней политики. Однако в последние годы как под давлением США, так и в силу стремления придать своей внешней политике большую самостоятельность Токио отказался от этих ограничений, и в 2022 году заявил об увеличении расходов на оборону к 2027 году до 2% ВВП.

Однако Такаити явно форсирует этот процесс, о чем и свидетельствует новый оборонный бюджет, уже превосходящий 2% ВВП.