16 декабря 2025 / 13:11
16 декабря 2025 / 12:43
15 декабря 2025 / 18:45
Общество
Общество
В Мьянме похитили троих граждан РФ
16 декабря 2025 / 10:40
В Мьянме похитили троих граждан РФ
© Paula Bronstein/ Getty Images/ТАСС

В Мьянме были похищены трое граждан РФ, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Об этом корреспонденту со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Мьянме сообщает ТАСС.

"В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы. С целью оперативного поиска и оказания помощи россиянам посольство находится в контакте с местными органами власти", - указал он.

Ранее вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников сообщил ТАСС, что неизвестные похитили на территории Мьянмы фотомодель из России. По его информации, девушка сначала прилетела в Таиланд, сразу оттуда ее отправили в Янгон, якобы на собеседование. Там у нее силой забрали все документы и вывезли в мошеннический кол-центр, где заставляют работать против ее воли.

По словам Мельникова, за освобождение похитители потребовали у россиянки порядка $10 тыс. В кол-центре ее и еще порядка 200 человек удерживают силой, а тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой. Он добавил, что обратился к руководителю 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой с просьбой оказать содействие в возвращении похищенной россиянки на родину.

