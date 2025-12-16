У ЕС открылась клептомания

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Совет Европы, рассмотрев 12 декабря ситуацию с замороженными российскими активами в режиме чрезвычайного положения, когда для принятия решения достаточно большинства голосов, принял решение об их бессрочной заморозке. Заморожено 210 млрд евро. Сразу отмечу, что, несмотря на разрекламированную Еврокомиссией (ЕК) победу, пока речь только о техническом изменении режима заморозки. Ранее его требовалось продлевать каждые полгода. Несколько стран официально зафиксировали свое особое мнение - Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Они указали, что их голосование за бессрочную заморозку ни при каких обстоятельствах не означает согласия на использование российских резервов в качестве источника или обеспечения «репарационного кредита». Так что пока европейским ястребам удалось зафиксировать только новый статус-кво и ничего более. Само решение об экспроприации активов России для финансирования Украины планируется принять на саммите ЕС 18-19 декабря. Для его принятия потребуется также квалифицированное большинство голосов.

Ранее 3 декабря ЕК опубликовала предложение по финансированию Украины в 2026–2027 гг. Оно включает в себя два варианта: заимствования за счет европейского бюджета и «репарационный кредит» за счет российских активов. Первый сценарий предполагает, что 90 млрд евро (две трети потребности Украины, по оценкам МВФ) выделяются за счет европейских стран, а еще 45 млрд - от союзников вне ЕС. Этот вариант потребует согласия всех стран объединения, а значит, в очередной раз возникает угроза вето как минимум со стороны Венгрии, а может быть Италии, Словакии и др. Второй сценарий базируется на использовании российских активов и считается ЕК наиболее предпочтительным. Он подразумевает выделение Украине кредита на 165 млрд евро с использованием в качестве обеспечения российских активов хранящихся в Европе. В случае достижения мирного соглашения эти средства пойдут на восстановление Украины, в противном случае - на финансирование продолжения боевых действий. Еще 45 млрд евро планируется использовать на погашение кредита, который в 2024 г. страны G7 выдали Украине.

Основная сумма российских средств - 185 млрд евро заморожена в бельгийском Euroclear, еще 18 млрд евро в коммерческих банках Франции и 7 млрд евро в бельгийских. Британия располагает 10 млрд таких активов. Кроме того российские активы есть в ряде неевропейских стран, например в Японии.

Сейчас ЕК поддерживают Германия, Польша, страны Скандинавии и прибалты. Франция также выступает «за», но с оговорками. Она за использование активов, находящихся в других европейских странах, но «укрывает» от этого российские активы на сумму 18 млрд евро в частных банках Франции. По мнению французских властей «банки имеют другие обязательства по контрактам в отличие от депозитария» и их вкладчики такой шаг не оценят, а менеджерам придётся изыскивать средства для докапитализации банков, чтобы восстановить их резервы. . Аналогичную позицию заняла и Япония, которая заморозила российские средства на 30 млрд долл.

Наибольшая проблема для евроястребов связана с присвоением российских активов, хранящихся в бельгийском депозитерии Euroclear. Бельгия противится этой операции, а без них вся затея теряет смысл. Упорство бельгийских властей связано с тем, что они, по их мнению, пока не получили достаточных гарантий, что Euroclear не придётся в одиночку покрывать издержки, если Россия выиграет судебные иски об их возврате. Кроме того, она опасается, что это может привести к ответным действиям со стороны России против европейских, в частности бельгийских компаний в России. И пока заверения председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и руководителей ведущих стран ЕС премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера не убедили. Он заявил 11 декабря, что «ничто не может быть исключено. Если будет принято решение, которое, на мой взгляд, противоречит закону, необоснованно и создаёт серьёзные риски для нашей страны, то ничего исключить нельзя». И пообещал, что Бельгия может принять судебные меры по отношению к ЕС, если блок решит конфисковать замороженные активы России без ее согласия. Брюссель также настаивает, чтобы активы во Франции и других странах стали частью любого кредитного соглашения.

Добавляет интриги и позиция США. Вашингтон изложил Европе «планы по использованию финансовыми компаниями США около 200 млрд долл. замороженных российских активов для реализации проектов на Украине». Они выступают за то, чтобы разместить большую часть этих средств в двух инвестиционных фондах под американским управлением и использовать только на послевоенное восстановление Украины, в том числе и «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская АЭС, утверждает The Wall Street Journal. Но, этому противятся европейские лидеры, которые считают, что решение о том, как использовать замороженные активы, является исключительно прерогативой ЕС. «Мы не можем позволить США забрать эти деньги», заявил 4 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц.

Так что разногласия есть и значительные. Однако, несмотря на них, шансы на принятие политического решения об экспроприации российских активов достаточно высокие. Но сейчас неясны «технические аспекты» - как российские активы могут стать залогом или источником выплат для Киева т.к., в силу их «заморозки навсегда» они не могут быть переданы кредитору в случае дефолта, а также превращены в деньги без разрушения базовых принципов международного финансового права. Кроме того, Euroclear и другие финансовые институты Европы прямо заявляют, что не готовы участвовать ни в каких схемах отчуждения этих средств. Гендиректор Euroclear Валери Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что «нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдаст деньги Евросоюзу». В отличие от Урсулы фон дер Ляйен руководство Euroclear отлично понимает, что «любая попытка превратить депозитарий в участника конфискационного процесса автоматически делает его целью судебных исков и разрушает доверие со стороны глобальных клиентов». А начало этому процессу уже положено. ЦБ России 12 декабря подал иск против бельгийского депозитария в Арбитражный суд города Москвы. Российский регулятор объяснил свое решение «незаконными действиями Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России».

Так что, так называемое обеспечение «репарационного кредита» существует пока исключительно в политической плоскости т.к. неясен ответ на вопрос - кто будет платить. Украина не способна вернуть кредит, Россия – вероятный победитель в конфликте, платить репарации не будет. США платить также не намерены и остается только один опосредованный участник конфликта – это ЕС. Именно по этой причине Бельгия и др. держатели российских активов и настаивают на разделении ответственности. Ради Украины на этот риск европейские банкиры и финансисты идти не хотят.

Для стран Азии и Глобального Юга вообще это уже сигнал о том, как политический конфликт может превратить их резервы в элемент давления и торга со всеми вытекающими последствиями. А утрата доверия означает серьезные проблемы для европейских рынков капитала, страховых компаний и пенсионных фондов, которые вряд ли могут компенсировать Урсула фон дер Ляйен и прочие политическими заявлениями.