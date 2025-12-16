Axios: США намерены представить России сильное предложение по Украине

США намерены как можно скорее завершить переговоры с Украиной и представить РФ сильное пакетное предложение по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника передает портал Axios.

Как отмечается, на нынешнем этапе цель американской стороны заключается в том, чтобы "подготовить максимально сильный пакет мер и посмотреть, сможем ли мы вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс".

В понедельник президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме высказал мнение, что урегулирование украинского конфликта ближе, чем когда-либо.

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины состоялся в Берлине 14 декабря, он продолжался около пяти часов. Стороны продолжили диалог утром 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер. От Украины участвовали Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов.

15 декабря Axios сообщил, что очередной раунд двусторонних переговоров может пройти "где-то в США, возможно, в Майами" (штат Флорида) в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп.