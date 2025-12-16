Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Организационно и юридически их взаимодействие не оформлено, хотя такие намерения и высказываются, поэтому пока это скорее коалиция мнений, а не мер. Все страны-члены, по совпадению или нет, имели когда-то прямое отношение к Австро-Венгерской империи.

На днях, например, премьер Словакии Роберт Фицо (один из лидеров этой коалиции) заявил о нежелании поддерживать «репарационный кредит» киевскому режиму за счет замороженных российских активов. «Если для Западной Европы жизнь русского или украинца ничего не стоит, я не хочу быть частью такой Западной Европы. Я сказал [председателю Евросовета] Коште, что не буду поддерживать ничего, даже если нам придется сидеть в Брюсселе до Нового года, что приведет к поддержке военных расходов Украины. Я готов поддержать Украину в ее восстановлении на основе двусторонних переговоров между словацким и украинским правительствами, но я отвергаю бессмысленные убийства», - сказал политик. Также в интервью Фицо выразил готовность полностью восстановить с Россией и выразил уверенность, что так в дальнейшем поступят все европейцы: «Не будем наивными! Как только закончится война, каждая западная страна будет туда [в сторону России] бежать».

По традиции выступает с резкими заявлениями в адрес киевского режима и его европейской «группы поддержки» другой ведущий украиноскептик – венгерский премьер Виктор Орбан. Очередной его нашумевший спич касается подготовки ЕС к войне с Россией: «В небе Европы сгущаются темные тучи. Брюссель готовится к войне с Россией, и намеченный срок вступления в войну — 2030 год. Целью программы вооружений, запущенной Брюсселем, является обеспечение готовности ЕС к войне к 2030 году. 2030 год также является конечной датой ускоренного вступления Украины в ЕС». Орбан предупреждает, чем чревато это вступление: «В Договоре о функционировании Европейского союза говорится, что "в случае вооруженного нападения на территорию одного из государств-членов другие государства-члены обязаны оказать этому государству всю доступную помощь". Таким образом, включение воюющей Украины в ЕС привело бы к немедленному вступлению в войну».

В Чехии президент Петр Павел наконец согласился назначить премьером еще одного критика поддержки киевского режима – победившего на осенних парламентских выборах Андрея Бабиша. Одной из официальных причин долгого промежутка между выборами и завершением формирования правительства был конфликт интересов: Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза, и назначение Бабиша его государства-члена ЕС вызвало бы такой конфликт. На прошлой неделе Бабиш заявил, что навсегда откажется от многомиллиардного холдинга Agrofer бизнес-актива, передает Agrofert в управление трасту и таким образом больше никогда не будет иметь ничего общего с компанией, которая после смерти достанется его детям.

На выборы Бабиш шел под лозунгами отказа от поддержки Зеленского и Ко, и после голосования не раз подтверждал свою позицию – например, сказал, что не намерен давать Украине бюджетные деньги: «Важно, чтобы эта война завершилась». Подчеркивал он и солидарность с Орбаном в его противостоянии евробюрократии: «Мы должны вернуть Европу назад, не от аутсайдеров, а от инсайдеров. Европа - это не Брюссель». Зампредседателя бабишевского движения ANO Карел Гавличек призвал «постепенно» снять украинские флаги со зданий государственных учреждений как «выполнившие свою роль», а новый спикер Палаты депутатов Томио Окамура, лидер одной из партий новой правительственной коалиции («Свобода и прямая демократия»), снял этот флаг с парламентского фасада, заметив, что «это заняло всего несколько секунд». Есть и намеки военно-технического характера на грядущее ужесточение позиции – скажем, министерство обороны упразднило проект модернизации танков T-72M4CZ, которые планировалось передать Украине после завершения необходимых работ.

Наконец, к укроскептической плеяде можно отнести хорватского президента Зорана Милановича. Еще до начала СВО его занесли в базу пресловутого сайта «Миротворец» за слова, что Украине не место в НАТО и что хорватские военнослужащие не должны участвовать в ее защите при возникновении конфликта. С тех пор Миланович периодически вызывает раздражение у Зеленского и его европейских опекунов. Из недавнего – слова осуждения в адрес западных политиков, срывающих мирные переговоры: «С чего бы мне или кому-либо ещё давать советы другим: не соглашайся, продолжай умирать? Это сатанинский поступок. Кто имеет земное или божественное право решать вместо украинцев? Если они хотят мира — кто мы такие, чтобы заставлять их продолжать войну?». Он напомнил о сорванных в 2022 году Стамбульских соглашениях и обвинил НАТО в «высокомерном и по-хамски продолжающемся расширении», хотя Россия является «опасной термоядерной державой, которая постоянно предупреждает о последствиях».

Однако в каждом из случаев есть важные уточнения, мешающие воспринимать их по-настоящему позитивно. Например, в ноябре краевая прокуратура в Братиславе прекратила расследование передачи предыдущими словацкими властями киевскому режиму эскадрильи сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и постановила, что это не является уголовным преступлением. В результате расследования было установлено, что при передаче военной техники Украине «ущерба Словацкой Республике нанесено не было». Минобороны оспаривает это решение и называет скандальным, но очевидно – помимо внешних факторов, и внутри Словакии достаточно сдержек для украиноскептичной позиции.

Венгрия, будучи далеко не всегда в состоянии хотя бы минимально повлиять на принятие проукраинских решений либо не имея такого желания, часто сводит свою линию к демонстративным жестам. «Я не буду участвовать в этой встрече. Венгрия продолжает последовательно придерживаться своей позиции, согласно которой мы не поддерживаем членство Украины в ЕС и не способствуем переводу венгерским народом денежных средств Украине», — заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, и, отказавшись от участия 11 декабря в неформальной встрече Совета ЕС на уровне министров по европейским делам во Львове и назвав встречу «политическим шоу, в котором венгерское правительство не хочет участвовать». Однако это лишь порадовало участников - еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила, что Украина и ЕС перешли к техническому евроинтеграционному процессу без опасения будапештского вето.

Так уже было два года назад, во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав Евросоюза. Тогдашний немецкий канцлер Шольц предложил Орбану «ненадолго покинуть комнату», если он «действительно не хочет давать согласие на начало переговоров о членстве Киева в ЕС». В результате европейские лидеры смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (его перспективы и реальные намерения европейцев в данном случае дело второе). За венгерским же премьером оставили «право заявить, что он не голосовал „за“». Орбан так и сделал, сказав, что «Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении и поэтому сегодня воздержалась». В целом же венгерская и иная фронда Брюсселю отчасти даже удобна, ибо дает возможность объяснять Украине пробуксовку интеграционных процессов.

Новая правительственная коалиция Чехии далеко не едина в отношении России и Украины. «Свобода и прямая демократия» наиболее лояльны к России, «Автомобилисты для себя», напротив, относятся к ней негативно, ANO Бабиша где-то посередине. Уже этого достаточно, чтобы не совершать слишком резких движений в ту или иную сторону. Бабиш, безусловно, постарается, выполнить свои предвыборные обещания уменьшить или вовсе прекратить поддержку Украины, вопрос только, в какой мере это удастся. Поговаривают, что одним из закулисных условий, которые поставил Бабиш долго волокитивший его назначение президент Павел, был отказ не только от активов, но и от полноценного выполнения украинской части программы.

Поэтому не должна слишком удивлять новость - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Бабиш обсудили поддержку Украины на пути к миру в этой стране. «Хорошая встреча с Андреем Бабишем, — написала глава фон дер Ляйен в соцсети Х. — Мы обсуждали также укрепление Украины на ее пути к справедливому и прочному миру, так как безопасность Украины является и безопасностью Европы». Дискуссии о поддержке Украины, как сообщила глава ЕК, продолжила в рамках Евросовета. Она выразила Бабишу благодарность за «поддержку укрепления конкурентоспособности Европы».

Наконец, Миланович. Объем его власти в Хорватии значительно меньше, чем у премьера Андрея Пленковича, ярого сторонника Украины и противника России. Пленкович не может отправить (во всяком случае, гласно) хорватских военных на территорию Украины, так как Миланович, являющийся верховным главнокомандующим вооружёнными силами, не подпишет соответствующий указ. Остальную военно-техническую и военно-материальную помощь правительство может оказывать и оказывает. И цифры соцопросов, по которым у Милановича рейтинг в 57% среди граждан, а у Пленковича 33% и антирейтинг 60%, утешают слабо.

Даже при всем при этом значение «укроскептиков» и самого факта их существования опускать совсем до нуля не надо – головную боль и проблемы Брюсселю они создают. Но евробюрократы стараются свести их к допустимым значениям и создают, в свою очередь, проблемы самим «нарушителям дисциплины». К тому же ЕС не всегда безуспешно препятствует расширению их рядов: в Чехии не получилось, а вот в Румынии удалось, пусть и вопиющим методами. Через несколько месяцев с серьезными испытаниями придется столкнуться и Орбану, которому на парламентских выборах будет противостоять пробрюссельской либерал Петер Мадьяр, которому опросы сулят весьма приличные шансы. 2026 год вновь обещает быть жарким.