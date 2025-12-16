Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 декабря 2025 / 13:52
16 декабря 2025 / 13:11
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Россия-США

Политика
Политика
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11

Главным итогом уходящего года можно назвать желание и попытки США восстановить отношения с Россией. Это не смотря на все издержки. Главное, что эти стремления уже зафиксированы в новой Стратегии национальной безопасности США.

Еще из важных событий года можно отметить взаимоотношения России со странами Центральной Азии. Это наша сфера влияния, и работа ведется планомерная и закономерная.

Не менее важно то, что происходило в 2025 году во взаимоотношениях России со странами Юго-Восточной Азии. Прежде всего с Китаем и с Индией. Встречи на высшем уровне были очень важны, и сотрудничество развивается не смотря ни на что.

Ну и отдельным пунктом, конечно, идет продолжение специальной военной операции.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5a6069873c6ffe846dcbb4a25d446774/

 

