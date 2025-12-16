Главным итогом уходящего года можно назвать желание и попытки США восстановить отношения с Россией. Это не смотря на все издержки. Главное, что эти стремления уже зафиксированы в новой Стратегии национальной безопасности США.

Еще из важных событий года можно отметить взаимоотношения России со странами Центральной Азии. Это наша сфера влияния, и работа ведется планомерная и закономерная.

Не менее важно то, что происходило в 2025 году во взаимоотношениях России со странами Юго-Восточной Азии. Прежде всего с Китаем и с Индией. Встречи на высшем уровне были очень важны, и сотрудничество развивается не смотря ни на что.

Ну и отдельным пунктом, конечно, идет продолжение специальной военной операции.

политический аналитик Павел Шипилин.

аналитик Павел Шипилин.



