Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом в России

Эпидемиологический сезон в Европе начался раньше обычного, при этом охват вакцинацией населения является низким. В России заболеваемость гриппом оценивается как умеренная, указали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Эпидсезон 2025/2026 в Европейском регионе начался примерно на четыре недели раньше обычного. В Европе отмечается низкий уровень вакцинации против гриппа и, как результат, высокая заболеваемость. В России же кампания по вакцинации против гриппа стартовала 4 сентября, и при охвате вакцинацией 54,5% от совокупного населения заболеваемость оценивается как умеренная - порядка 1-1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа в сумме в неделю, при пиках в разные годы - до 2,5 млн", - следует из сообщения.

Отмечается, что в России число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Такие данные свидетельствуют об эффективности иммунизации, а случаи смерти от гриппа единичны: их количество меньше, чем в прошлые годы.

Согласно данным ведомства, преобладающим в европейском регионе является грипп типа A, наблюдается тенденция к росту заболеваемости гонконгским гриппом. А наибольший уровень заболеваемости регистрируется среди детей 5-14 лет.