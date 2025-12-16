Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
16 декабря 2025 / 11:40
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
© Арина Антонова/ ТАСС

Наиболее популярными у россиян в 2025 году стали советские новогодние игрушки, украшения из баранок и конфет. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", передает ТАСС.

"Главный новогодний тренд нынешнего сезона - елка в русском стиле, поэтому особым спросом пользуются винтажные советские игрушки, а также гирлянды, сделанные вручную из сушек и баранок", - указала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова. По ее словам, востребованностью среди россиян в этом году также пользуется "ледяная елка", эффект которой достигается за счет обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.

Как отмечается, 40% респондентов планируют поставить дома искусственную елку с современным декором. Живую ель с классическими игрушками выберет треть участников исследования. Остальные отдадут предпочтение елкам из экологичных материалов, а также креативным или минималистичным решениям.

Вместе с тем аналитики "Чек индекс" зафиксировали, что в период с 1 по 10 декабря текущего года число покупок искусственных елок выросло на 6% год к году, а средняя цена составила 3 674 рубля, это на 11% больше, чем годом ранее.

Наряжать ель и развешивать гирлянды планируют 61% россиян. Еще 17% ограничатся установкой дерева с минимальными украшениями, говорится в сообщении.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди 1500 респондентов из разных городов РФ. 

