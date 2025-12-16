"Коалиция желающих" подготовила планы по укреплению обороноспособности Украины и развертыванию войск на украинской территории в случае необходимости. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижней палаты парламента).

"В рамках коалиции желающих у нас был политический процесс с участием лидеров [стран] и у нас был военный процесс с участием военных планировщиков. Мы говорили, что хотим [разработать] военные планы для [обеспечения безопасности] в воздухе, на море и на земле и для [укрепления] собственных возможностей Украины. Сейчас у нас есть военный план для каждой из этих сфер. В случае необходимости это включает наземное развертывание, но в настоящий момент приоритетный вопрос заключается в том, сможем ли мы прийти к справедливому и длительному миру", - сказал он.

Британские власти на протяжении нескольких месяцев заявляют о своей готовности отправить войска на Украину после прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.

15 декабря было опубликовано заявление лидеров ведущих стран Европы, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". В тексте указывается, что эти силы должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «с одной стороны, можно приветствовать то, что Европа отрывается от США и начинает думать самостоятельно. Но, с другой стороны, сегодня Европа утратила связь с реальностью и пытается играть какую-то свою самостоятельную игру. В тоже время для нас выгодна такая ослабленная деструктивными силами Европа, и чем больше они всякой чуши говорят, тем лучше. Поэтому здесь вопрос в том, что создать такой проект на бумаге можно, но какое будет наполнение у данного проекта? Если Европа хочет с Россией воевать, то пусть попробуют. Президент России по этому поводу четко сказал. Мы совершенно не хотим воевать с Европой и НАТО, но если нужда заставит, нам есть чем ответить. Поэтому это для Европы гибельный путь. У меня на сегодняшний день нет позитивных прогнозов по поводу Европы. Там сейчас такие политики у руля, что у Европы никаких перспектив нет. Она будет либо загибаться, либо поглощена мигрантами, либо там изменится этнический состав. Возможно, европейские военные объяснят политикам, что с Россией лучше не воевать, а пока такая милитаристская риторика направлена исключительно на объединение европейцев под одной идеей».