Экономика
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
16 декабря 2025 / 11:58
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Ведущие индексы российского рынка акций в ходе основной торговой сессии 16 декабря ускорили рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,04% и торговались на уровне 2 750,03 и 1 090,4 пункта соответственно.

К 13:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 767,8 пункта (+0,69%), индекс РТС находился на отметке в 1 097,45 пункта (+0,69%).

12:59
В результате нападения с ножом ученика школы в Одинцове погиб ребенок
12:45
Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области
12:31
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
12:15
Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине
11:58
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
11:40
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
11:19
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом в России
10:59
Axios: США намерены представить России сильное предложение по Украине
10:40
В Мьянме похитили троих граждан РФ
10:18
Все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ
