Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Экономика
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
16 декабря 2025 / 11:58
© Артем Геодакян/ ТАСС
Ведущие индексы российского рынка акций в ходе основной торговой сессии 16 декабря ускорили рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,04% и торговались на уровне 2 750,03 и 1 090,4 пункта соответственно.
К 13:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 767,8 пункта (+0,69%), индекс РТС находился на отметке в 1 097,45 пункта (+0,69%).