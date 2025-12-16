Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии

Ведущие индексы российского рынка акций в ходе основной торговой сессии 16 декабря ускорили рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,04% и торговались на уровне 2 750,03 и 1 090,4 пункта соответственно.

К 13:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 767,8 пункта (+0,69%), индекс РТС находился на отметке в 1 097,45 пункта (+0,69%).