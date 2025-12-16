Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 14:49
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Москва
16 декабря 2025 / 14:49
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
16 декабря 2025 / 13:52
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре выборов президента Чили. Об этом свидетельствуют результаты, которая опубликовала избирательная служба страны после подсчета голосов с 83,43% участков.

За Каста проголосовали 58,61% избирателей. Его соперницу Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", поддержали 41,39%. Она уже признала поражение и поздравила Каста с победой.

Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и построить заграждения на границе с Боливией.

Каст выступал с критикой решения действующего президента Чили Габриэля Борича посетить по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также выражал согласие с идеей военной операции США в Венесуэле.

Каст станет первым крайне консервативным политиком на посту президента Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета. Он является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Отец Каста служил в вермахте и бежал в Чили в 1950 году.

Избранный президент Чили вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.

Профессор СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец полагает, что избрание нового президента «не вызовет нестабильности в стране. До избрания Каста в стране было левоцентристское правительство при сильном правом течении, и ситуация в стране была стабильной. Дело в том, что в Чили после Пиночета возникла устойчивая демократическая система, и каких-то серьезных оснований для колебаний нет. Другое дело, что, как и любая латиноамериканская страна, Чили имеет тенденцию к некой турбулентности. И в Чили есть традиция сильного студенческого движения, одним из руководителей которого в молодые годы был уходящих с поста президент Борич.  Поэтому возможны массовые выступления против действий нового правительства, если его политика не будет устраивать какие-то слои населения и какие-то политические силы. Но все это, скорее всего, будет проходить в рамках демократической системы».  

По словам эксперта, «говорить, что в Латинской Америке трампизм все больше заявляет о себе, можно в контексте политической цикличности. Был цикл левого поворота, сейчас цикл правого разворота. Но, вне всякого сомнения, позиция Трампа по отношению к Латинской Америке имеет значение. Она имела значение при проведении парламентских выборов в Аргентине, на президентских выборах в Гондурасе. Но все-таки внешнеполитический фактор - не главный на любых выборах. Избирателей в первую очередь интересуют проблемы внутреннего характера: экономические проблемы, социальные проблемы, и они сыграли решающую роль на чилийских выборах».             

