Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине

Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение войск западных стран на Украине. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины", - отметил он.

На уточняющий вопрос, готова ли будет Москва к размещению европейских сил на Украине не в формате НАТО, высокопоставленный дипломат ответил: "Нет, нет и еще раз нет". "Коалиция желающих" - это по сути то же самое. Это может быть даже хуже, поскольку такие договоренности могут быть выстроены в обход привычных процедур НАТО, которые, при всех недостатках, все же более или менее стабильны", - указал он.

По словам замминистра, "сегодня в западном мире вообще мало что стабильно, поэтому нет ни уверенности, ни доверия - напротив, есть полное и доминирующее недоверие ко всему, что исходит от НАТО и ключевых столиц военного блока".