16 декабря 2025 / 14:49
16 декабря 2025 / 13:52
16 декабря 2025 / 13:11
Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине
16 декабря 2025 / 12:15
Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение войск западных стран на Украине. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины", - отметил он.

На уточняющий вопрос, готова ли будет Москва к размещению европейских сил на Украине не в формате НАТО, высокопоставленный дипломат ответил: "Нет, нет и еще раз нет". "Коалиция желающих" - это по сути то же самое. Это может быть даже хуже, поскольку такие договоренности могут быть выстроены в обход привычных процедур НАТО, которые, при всех недостатках, все же более или менее стабильны", - указал он.

По словам замминистра, "сегодня в западном мире вообще мало что стабильно, поэтому нет ни уверенности, ни доверия - напротив, есть полное и доминирующее недоверие ко всему, что исходит от НАТО и ключевых столиц военного блока". 

