Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 14:49
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Москва
16 декабря 2025 / 14:49
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
16 декабря 2025 / 12:31
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
© Александр Петров/ТАСС, архив

Минимальная размер оплаты труда (МРОТ) в Камчатском крае с начала 2026 года увеличится на 12 тыс. рублей. На это обратил внимание в ходе ежегодного послания органам власти губернатор Владимир Солодов.

"МРОТ вырастет до 70 442 рубля - это рост на 12 098 рублей, в некоторых районах она увеличится до 81 279 рублей. Такое повышение затронет свыше 7,5 тыс. работников бюджетной сферы", - указал он.

Солодов также отметил, что в 2026 году увеличится и значительная часть социальных выплат - пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
В результате нападения с ножом ученика школы в Одинцове погиб ребенок
12:45
Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области
12:31
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
12:15
Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине
11:58
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
11:40
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
11:19
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом в России
10:59
Axios: США намерены представить России сильное предложение по Украине
10:40
В Мьянме похитили троих граждан РФ
10:18
Все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения