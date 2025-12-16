На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей

Минимальная размер оплаты труда (МРОТ) в Камчатском крае с начала 2026 года увеличится на 12 тыс. рублей. На это обратил внимание в ходе ежегодного послания органам власти губернатор Владимир Солодов.

"МРОТ вырастет до 70 442 рубля - это рост на 12 098 рублей, в некоторых районах она увеличится до 81 279 рублей. Такое повышение затронет свыше 7,5 тыс. работников бюджетной сферы", - указал он.

Солодов также отметил, что в 2026 году увеличится и значительная часть социальных выплат - пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.