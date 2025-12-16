Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.