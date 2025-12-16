Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Безопасность
Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области
16 декабря 2025 / 12:45
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", - указали в российском оборонном ведомстве.