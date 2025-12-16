В результате нападения с ножом ученика школы в Одинцове погиб ребенок

Подросток с ножом совершил нападение в школе в поселке Горки-2, в результате погиб ребенок и получил ранение охранник. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК РФ передает ТАСС.

Сообщается, что во вторник утором "в одном из учебных заведений" поселка Горки-2 Одинцовского городского округа несовершеннолетний нанес удар ножом одному из учеников и охраннику. "В результате полученного ранения ребенок скончался", - указали в СК РФ.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова информировала, что после нападения с ножом погиб ученик четвертого класса.

"К нашему великому горю, в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые", - написала она в своем Telegram-канале.