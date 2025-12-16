Песков отметил, что Путин уже работает с вопросами россиян к прямой линии

Президент РФ Владимир Путин участвует в подготовке прямой линии и анализирует информацию из разных министерств. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Вся информация из обращений россиян на прямую линию постоянно докладывается президенту. Сам он, безусловно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее", - отметил он.

Программа "Итоги года", которая в этом году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, начнется ровно в полдень 19 декабря. Мероприятие в совмещенном формате состоится уже в четвертый раз.

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. При этом прямую линию с гражданами Путин проводил не только в качестве президента, но и на посту председателя правительства.