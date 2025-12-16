Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 16:20
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел
Москва
16 декабря 2025 / 16:20
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Песков отметил, что Путин уже работает с вопросами россиян к прямой линии
16 декабря 2025 / 13:14
Песков отметил, что Путин уже работает с вопросами россиян к прямой линии
© Михаил Синицын/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин участвует в подготовке прямой линии и анализирует информацию из разных министерств. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Вся информация из обращений россиян на прямую линию постоянно докладывается президенту. Сам он, безусловно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее", - отметил он.

Программа "Итоги года", которая в этом году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, начнется ровно в полдень 19 декабря. Мероприятие в совмещенном формате состоится уже в четвертый раз. 

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. При этом прямую линию с гражданами Путин проводил не только в качестве президента, но и на посту председателя правительства. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:44
Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел
13:33
Туск считает, что ЕС отделяют "световые годы" от экспроприации активов РФ
13:14
Песков отметил, что Путин уже работает с вопросами россиян к прямой линии
12:59
В результате нападения с ножом ученика школы в Одинцове погиб ребенок
12:45
Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области
12:31
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
12:15
Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине
11:58
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
11:40
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
11:19
Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом в России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения