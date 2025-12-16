Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Туск считает, что ЕС отделяют "световые годы" от экспроприации активов РФ
16 декабря 2025 / 13:33
Туск считает, что ЕС отделяют "световые годы" от экспроприации активов РФ
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Решение об экспроприации российских активов, вероятнее всего, не будет принято на предстоящем саммите Евросоюза. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров ряда стран Европы и Владимира Зеленского по Украине.

"С момента заморозки российских средств до момента потенциального использования этих активов для восстановления Украины или оказания ей военной поддержки пройдут световые годы", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на страницах его канцелярии в соцсетях. "Интуиция мне подсказывает, что на Совете ЕС дело до каких-то принципиальных решений по этой теме не дойдет", - указал политик.

Вместе с тем он отметил, что в Вашингтоне иначе видят будущее замороженных в Европе активов РФ. "По этому вопросу разница позиций очень существенная. Американцы были бы заинтересованы в ином использовании этих средств, в том числе по договоренности с Москвой", - подчеркнул премьер.

12 декабря Совет ЕС принял решение о бессрочном блокировании суверенных российских активов. Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран сообщества на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд активов РФ, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

