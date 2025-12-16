Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел

Решение демографических вопросов в России должно предусматривать создание условий для комфортной жизни в селах и малых городах, чтобы предотвратить отток населения из них. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей РФ.

"Надо взять и посмотреть, какой у нас средний коэффициент рождаемости - где-то в районе 1,4 по стране. А какой он в городах? 1,3. А какой он на селе? 1,6. Наша задача выйти на 1,6. Но на селе-то уже вышли на этот показатель. Тогда может быть начать с того, что взять и остановить отток населения из села, взять, и в малых городах обеспечить условия. А не решать потом проблему, которая отчасти создается рукотворно", - отметил он.

Володин считает, что следует изучить вопросы демографии в том числе с точки зрения жилищной политики на селе и в малых городах.

"Для этого в том числе надо пересмотреть вопрос, связанный с пространственным развитием, так как концепция пространственного развития, которая утверждена правительством, подразумевает развитие мегаполисов, крупных городов. Да, в части экономики это обоснованно. Но в части развития страны, обеспечения ее безопасности и народонаселения, огромных наших просторов, здесь возникают вопросы", - указал он.