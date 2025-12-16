Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 16:24
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60 Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Москва
16 декабря 2025 / 16:24
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел
16 декабря 2025 / 13:44
Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Решение демографических вопросов в России должно предусматривать создание условий для комфортной жизни в селах и малых городах, чтобы предотвратить отток населения из них. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей РФ.

"Надо взять и посмотреть, какой у нас средний коэффициент рождаемости - где-то в районе 1,4 по стране. А какой он в городах? 1,3. А какой он на селе? 1,6. Наша задача выйти на 1,6. Но на селе-то уже вышли на этот показатель. Тогда может быть начать с того, что взять и остановить отток населения из села, взять, и в малых городах обеспечить условия. А не решать потом проблему, которая отчасти создается рукотворно", - отметил он.

Володин считает, что следует изучить вопросы демографии в том числе с точки зрения жилищной политики на селе и в малых городах.

"Для этого в том числе надо пересмотреть вопрос, связанный с пространственным развитием, так как концепция пространственного развития, которая утверждена правительством, подразумевает развитие мегаполисов, крупных городов. Да, в части экономики это обоснованно. Но в части развития страны, обеспечения ее безопасности и народонаселения, огромных наших просторов, здесь возникают вопросы", - указал он. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60
13:44
Володин: для решения вопросов демографии нужно остановить отток людей из сел
13:33
Туск считает, что ЕС отделяют "световые годы" от экспроприации активов РФ
13:14
Песков отметил, что Путин уже работает с вопросами россиян к прямой линии
12:59
В результате нападения с ножом ученика школы в Одинцове погиб ребенок
12:45
Российские ВС освободили Новоплатоновку в Харьковской области
12:31
На Камчатке с начала 2026 года МРОТ составит более 70 тыс. рублей
12:15
Рябков: Россия не согласится на размещение войск стран Запада на Украине
11:58
Российский рынок акций ускорил рост в ходе основной сессии
11:40
Определен главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения