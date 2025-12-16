Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $60 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

По состоянию на 11:12 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,99% и торговалась на уровне $59,96 за баррель.

К 11:17 мск Brent ускорил снижение до $59,93 за баррель (-1,04%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года снижался на 1,09% и находился на отметке в $56,2 за баррель, свидетельствуют данные площадки.