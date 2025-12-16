Москве нужен долгосрочный мир, а не его подмена сиюминутными нежизнеспособными решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею "рождественского перемирия".

По его словам, позиция РФ является последовательной, прозрачной и "она понятна американцам". Представитель Кремля также отметил, что, в целом, "она понятна и украинцам", в чем "мы убеждены". В случае, если у Украины "присутствует и начинает доминировать желание подменить сиюминутными нежизнеспособными решениями" выход на сделку, Россия вряд ли готова в этом участвовать, указал он.

Песков также подчеркнул, что "мы хотим мира, мы не хотим перемирия" с тем, чтобы, "дать Украине передышку и подготовиться к продолжению войны". Россия хочет "остановить эту войну, достичь наших целей", гарантировать мир в Европе на будущее и "обеспечить наши интересы". "Вот что мы хотим", - заключил он.