16 декабря 2025 / 17:52
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
16 декабря 2025 / 13:52
The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание
16 декабря 2025 / 14:30
The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание
© Анна Аркаева/ ТАСС

Раненый мужчина, устроивший теракт в Сиднее, пришел в сознание. Об этом пишет издание The Australian, ссылаясь на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что 24-летний Навид Акрам, обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай, вышел из комы и остается в больнице. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Навид Акрам, совершивший вместе со своим отцом Саджидом нападение на людей в Сиднее, получил ранение в ходе задержания полицией и госпитализирован в критическом состоянии. Его отец был убит на месте ЧП.

