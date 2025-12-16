The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание

Раненый мужчина, устроивший теракт в Сиднее, пришел в сознание. Об этом пишет издание The Australian, ссылаясь на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что 24-летний Навид Акрам, обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай, вышел из комы и остается в больнице. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Навид Акрам, совершивший вместе со своим отцом Саджидом нападение на людей в Сиднее, получил ранение в ходе задержания полицией и госпитализирован в критическом состоянии. Его отец был убит на месте ЧП.