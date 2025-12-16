Ким Чен Ын считал Мацегору лучшим другом и боевым товарищем

Лидер КНДР Ким Чен Ын считал посла России в Пхеньяне Александра Мацегору своим лучшим другом и боевым товарищем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время церемонии прощания с Мацегорой, который скончался 6 декабря.

"Александр Иванович смог установить беспрецедентно близкие отношения с лидером Кореи, который сам называл его своим лучшим другом, истинным другом и боевым товарищем. Это только часть большого трудового пути Саши", - указал дипломат.

"МИД он посвятил больше 25 лет, до этого работал на других участках, ответственных участках. Но всю жизнь он посвятил Корее. Это был один из признанных профессионалов своего дела, который внес огромный вклад в наше общее дело", - подчеркнул Руденко.