Российские ВС поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ

Российские военные атаковали цех сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.