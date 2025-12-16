Российские ВС поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военные атаковали цех сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.