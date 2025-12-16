ЛДПР подготовила инициативу о бесплатном проезде на транспорте для студентов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал Слуцкий в беседе с ТАСС.

"Учитывая крайне низкий уровень доходов студентов очного обучения, инициативой подразумевается внесение изменения в статью 40 федерального закона "Об образовании в РФ", в соответствии с которым обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах муниципального пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси", - отметил политик.

По его словам, льгота будет распространяться на автобусы, троллейбусы и трамваи, а также на поезда пригородного сообщения. "Льгота устанавливается на федеральном уровне, реализуется органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления", - уточнил лидер ЛДПР.