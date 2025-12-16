Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера

Режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером с состоянием в $1,1 млрд. Соответствующие данные приводит журнал Forbes.

Отмечается, что достижению 71-летним Кэмероном этого статуса поспособствовали сборы его нового фильма "Аватар: Пламя и пепел", которые, предположительно, составят более $2 млрд.

Издание обращает внимание, что список режиссеров-миллиардеров является крайне небольшим. Кэмерон присоединился в этом статусе к Джорджу Лукасу, Стивену Спилбергу, Питеру Джексону и Тайлеру Перри.

Известность Кэмерону принесла работа над "Терминатором" (The Terminator, 1984). Он также выступил в качестве режиссера таких успешных фильмов, как "Чужие" (Aliens, 1986), "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgement Day, 1991), "Правдивая ложь" (True Lies, 1994), "Титаник" (Titanic, 1998), "Аватар" (Avatar, 2009), "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) и других.

Кроме того, Кэмерон удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за работу над "Титаником" и премий "Золотой глобус" в той же номинации за "Титаник" и "Аватар".