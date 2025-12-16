Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 17:52
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Москва
16 декабря 2025 / 17:52
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Культурная среда / Многополярный мир
Экономика
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
16 декабря 2025 / 15:30
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
© Gareth Cattermole/ Getty Images for Disney/ТАСС

Режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером с состоянием в $1,1 млрд. Соответствующие данные приводит журнал Forbes.

Отмечается, что достижению 71-летним Кэмероном этого статуса поспособствовали сборы его нового фильма "Аватар: Пламя и пепел", которые, предположительно, составят более $2 млрд.

Издание обращает внимание, что список режиссеров-миллиардеров является крайне небольшим. Кэмерон присоединился в этом статусе к Джорджу Лукасу, Стивену Спилбергу, Питеру Джексону и Тайлеру Перри.

Известность Кэмерону принесла работа над "Терминатором" (The Terminator, 1984). Он также выступил в качестве режиссера таких успешных фильмов, как "Чужие" (Aliens, 1986), "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgement Day, 1991), "Правдивая ложь" (True Lies, 1994), "Титаник" (Titanic, 1998), "Аватар" (Avatar, 2009), "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) и других. 

Кроме того, Кэмерон удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за работу над "Титаником" и премий "Золотой глобус" в той же номинации за "Титаник" и "Аватар". 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
15:45
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
15:30
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
15:17
ЛДПР подготовила инициативу о бесплатном проезде на транспорте для студентов
14:59
Российские ВС поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ
14:43
Ким Чен Ын считал Мацегору лучшим другом и боевым товарищем
14:30
The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание
14:16
В Кремле оценили идею "рождественского перемирия"
13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения