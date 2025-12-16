Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 17:53
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
Москва
16 декабря 2025 / 17:53
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Политика и религия
Интеграция
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
16 декабря 2025 / 15:45
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Черногория намерена закрыть все главы переговоров о получении членства в Европейском союзе к концу 2026 года. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Сегодня Черногория закрыла пять переговорных глав о вступлении в ЕС, пройдя боле трети пути к членству в сообществе. Закрытие 12 из 33 глав позволило Европейскому совету и государствам-членам признать результаты работы правительства и переговорных групп, которые впоследствии были поддержаны Европейским советом и другими государствами-членами. Черногория вступает в 2026 год с четкой целью - закрыть все главы к концу следующего года и быть готовой к полноправному членству в ЕС", - сказано в сообщении на странице движения премьера "Европа сейчас!" в соцсети Х.

Некоторое время назад о возможности присоединения к Европейскому союзу к 2030 году Албании, Молдавии, Украины и Черногории заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

На сегодняшний день фициальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что, фактически, означает официальное признание независимости края. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
15:45
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
15:30
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
15:17
ЛДПР подготовила инициативу о бесплатном проезде на транспорте для студентов
14:59
Российские ВС поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ
14:43
Ким Чен Ын считал Мацегору лучшим другом и боевым товарищем
14:30
The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание
14:16
В Кремле оценили идею "рождественского перемирия"
13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения