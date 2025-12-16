Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года

Черногория намерена закрыть все главы переговоров о получении членства в Европейском союзе к концу 2026 года. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Сегодня Черногория закрыла пять переговорных глав о вступлении в ЕС, пройдя боле трети пути к членству в сообществе. Закрытие 12 из 33 глав позволило Европейскому совету и государствам-членам признать результаты работы правительства и переговорных групп, которые впоследствии были поддержаны Европейским советом и другими государствами-членами. Черногория вступает в 2026 год с четкой целью - закрыть все главы к концу следующего года и быть готовой к полноправному членству в ЕС", - сказано в сообщении на странице движения премьера "Европа сейчас!" в соцсети Х.

Некоторое время назад о возможности присоединения к Европейскому союзу к 2030 году Албании, Молдавии, Украины и Черногории заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

На сегодняшний день фициальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы вынудить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что, фактически, означает официальное признание независимости края.