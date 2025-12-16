Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
16 декабря 2025 / 13:52
16 декабря 2025 / 13:11
16 декабря 2025 / 12:43
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
16 декабря 2025 / 15:59
16 декабря 2025 / 15:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 180 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 180 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 беспилотника, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и других боевых бронемашин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автомобильной техники. 

16:17
15:59
15:45
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
15:30
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
15:17
ЛДПР подготовила инициативу о бесплатном проезде на транспорте для студентов
14:59
Российские ВС поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ
14:43
Ким Чен Ын считал Мацегору лучшим другом и боевым товарищем
14:30
The Australian: исполнитель теракта в Сиднее пришел в сознание
14:16
В Кремле оценили идею "рождественского перемирия"
13:59
Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая опустилась ниже $60
