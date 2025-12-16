Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 180 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 180 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 беспилотника, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 562 танка и других боевых бронемашин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автомобильной техники.