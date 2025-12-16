Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму

Российская сторона ни в какой форме не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

Он отметил, что в 2022 году по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали неотъемлемой частью Российской Федерации.

"На сегодняшний день получается четыре субъекта, являющиеся неотъемлемой частью РФ. Я не говорю о Крыме. Эта история, как мы все помним, относится к 2014 году. Так, у нас вместе получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, поскольку это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, отраженного в нашей конституции", - указал высокопоставленный дипломат.