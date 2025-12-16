Продажи кроссоверов "Москвич" М70 и М90 стартуют в конце I квартала 2026 года

Продажи кроссоверов "Москвич" М70 и М90 новой линейки "М" стартуют в конце I квартала 2026 года. Об этом заявила гендиректор АО МАЗ "Москвич" Елена Фролова в ходе презентации моделей на дилерской конференции.

"Мы запускаем продажи линейки "М" в конце первого квартала, в начале весны", - отметила она.

Кроссовер "Москвич М70" получил двигатели объемом 1,5 и 2 л, а М90 - 2 л. Оба автомобиля комплектуются девятиступенчатой автоматической трансмиссией, при этом М90 имеет полный привод, а М70 - передний, с планами по выпуску его полноприводной версии.

Вместе с тем нынешняя модельная линейка, в том числе кроссоверы "Москвич 3" в различных версиях, электромобиль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" и семиместный кроссовер "Москвич 8", останется в портфеле бренда.