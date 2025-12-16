Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Сийярто: Венгрия не выделит ни одного евроцента на финансирование Украины
16 декабря 2025 / 16:45
Сийярто: Венгрия не выделит ни одного евроцента на финансирование Украины
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Венгрия не даст ни одного евроцента на финансирование Украины и выступает против того, чтобы использовать в этих целях замороженные на Западе активы РФ. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто в программе "Час истины" на платформе YouTube.

По его словам, в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе "велись фанатичные разговоры о необходимости отправки на Украину огромных денежных средств за счет замороженных российских активов". Таким способом лидеры ЕС хотят изыскать для Украины свыше €200 млрд, из них €120 млрд "пойдут на вооружение украинской армии и ее содержание в период войны".

"В то время как мирные переговоры приближают нас к урегулированию конфликта дипломатическим путем, Евросоюз совершенно незаконно посягает на российские активы, создавая риск продолжения и усиления военных действий", - указал министр.

"Это полностью противоречит интересам национальной безопасности Венгрии. Вчера я четко дал понять, что мы не готовы потратить ни цента из денег венгерского народа для Украины - ни на функционирование украинского государства, ни на вооружение армии, ни на войну", - отметил он.

Сийярто также заявил, что Будапешт намерен учитывать ответные действия Москвы в случае конфискации российских активов, замороженных на Западе. Он добавил, что в ходе недавних переговоров российские представители прямо заявили ему о намерении избирательно реагировать на возможный захват активов РФ в зависимости от позиции отдельных стран.

