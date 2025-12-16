Министр финансов Индии Нирмала Ситараман опровергла заявление президента США Дональда Трампа о "мертвой" экономике южноазиатской республики, пишет газета The Ecоnomic Times.

"Экономика Индии является одной из самых быстрорастущих в мире. В июле - сентябре рост ВВП страны составил 8,2 %, что заметно превышает среднемировой показатель в 3,2%. Рост наблюдается во всех секторах, структурные реформы и инвестиции укрепляют экономику", - приводит издание слова главы Минфина.

Как отмечается, Ситараман тем самым опровергла утверждение американского лидера, который ранее в соцсети Truth Соц. сети выступил с утверждением, что индийская экономика якобы "мертва" и его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией.

Некоторое время назад резкое несогласие с оценкой президента США состояния индийской экономики выразил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял. "Индия поднялась с 11-го места в рейтинге крупнейших экономик до одного из пяти лидеров... Ожидается, что спустя несколько лет мы станем третьей по величине мировой экономикой. На долю Индии приходится порядка 16% глобального экономического роста", - указал он.

США 6 августа применили дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов у России. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия охарактеризовала такие действия как несправедливые.