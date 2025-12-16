Ушел из жизни актер Мартин Грелис

Актер Мартин Грелис, известный благодаря участию в кинокартине "Матрица", скончался в возрасте 57 лет. Об этом информировало агентство Грелиса Sophie Jermyn Management в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мартин был яркой личностью, которая озаряла собой любое помещение, в котором находилась, - талантливый актер, добрый человек и замечательная душа. Наши соболезнования и мысли с его родными и близкими в это трудное время", - следует из сообщения.

Причина ухода из жизни не называется.

Мартин Грелис начал свою актерскую карьеру в 1999 году, исполнив роль в фанатском проекте по "Звездным войнам" под названием "Темное искупление" (Star Wars: The Dark Redemption, 1999). Актер также снимался в фильмах "Матрица" (The Matrix, 1999), "Железное небо" (Iron Sky, 2012) и сериалах "Рейк" (Rake, 2010-2018) и "Затерянный мир" (The Lost World, 1999-2002).