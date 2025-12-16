Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России

Министерство юстиции РФ внес германскую медиакорпорацию Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом свидетельствуют материалы на сайте ведомства.

В список также добавлены болгарская For Free Russia ("За свободную Россию"), эстонская "Дом Ингрии", норвежская "Природа и молодежь", германская "Альянс за свободную демократическую Россию".

Некоторое время назад Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности указанных организаций нежелательной на территории РФ.