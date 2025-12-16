Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 20:56
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России Ушел из жизни актер Мартин Грелис
Москва
16 декабря 2025 / 20:56
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Подрывная деятельность против России
Общество
Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России
16 декабря 2025 / 17:29
Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Министерство юстиции РФ внес германскую медиакорпорацию Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом свидетельствуют материалы на сайте ведомства.

В список также добавлены болгарская For Free Russia ("За свободную Россию"), эстонская "Дом Ингрии", норвежская "Природа и молодежь", германская "Альянс за свободную демократическую Россию".

Некоторое время назад Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности указанных организаций нежелательной на территории РФ. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:29
Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России
17:15
Ушел из жизни актер Мартин Грелис
16:59
В Индии опровергли утверждение Трампа о "мертвой" экономике страны
16:45
Сийярто: Венгрия не выделит ни одного евроцента на финансирование Украины
16:32
Продажи кроссоверов "Москвич" М70 и М90 стартуют в конце I квартала 2026 года
16:17
Рябков: Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 180 беспилотников ВСУ
15:45
Черногория намерена завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2026 года
15:30
Forbes: Джеймс Кэмерон достиг статуса долларового миллиардера
15:17
ЛДПР подготовила инициативу о бесплатном проезде на транспорте для студентов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения