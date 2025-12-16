В США число казней преступников за год увеличилось почти на 100%

Число приведенных в исполнение смертных приговоров в США в 2025 году достигнет по меньшей мере 48 случаев, это почти в два раза превышает аналогичный показатель годом ранее. Соответствующие данные приводятся в докладе некоммерческой организации Death Penalty Information Center, которая предоставляет СМИ и общественности информацию о казнях.

"Количество казней выросло с 25 в 2024 году до 48 в 2025 году", - следует из материалов исследования.

Уточняется, что в статистику уже включены данные о казнях, намеченных на 17 и 18 декабря. В 2025 году показатель впервые за последнее десятилетие составил более 30 случаев.

Согласно данным исследования, порядка 40% случаев приходится на штат Флорида, где с начала года число приведенных в исполнение смертных приговоров составит 19. Остальные казни распределены по 11 американским штатам. Вместе с тем подчеркивается, что число новых смертных приговоров в 2025 году уменьшилось до 22, это на четыре случая меньше, чем в 2025 году.

США - единственная из развитых стран, где применяется смертная казнь. За последние десятилетия количество смертных казней в Соединенных Штатах существенно сократилось на фоне судебных споров, нехватки препаратов для смертельной инъекции и снижения общественной поддержки этого вида наказания.