Стубб считает, что урегулирование на Украине зависит от готовности Киева уступить территории

Будущее мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от готовности Киева к территориальным уступкам ради получения гарантий безопасности от США. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб.

"Следует согласиться, что в конечном итоге вопрос сводится к тому, будет ли Украина готова пойти на территориальные уступки и получить взамен гарантии безопасности от Соединенных Штатов", - цитирует его газета Ilta Sanomat.

Стубб отметил, что в настоящее время лидеры стран Европы рассматривают четыре или пять документов. По словам финского лидера, их число "зависит от способа подсчета".

В Берлине 14-15 декабря прошли встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры в воскресенье длились около пяти часов, в понедельник - примерно два. Вечером 15 декабря ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.