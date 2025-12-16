Эрдоган рассчитывает на символические шаги в отношениях с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно рассчитывать на некоторые символические шаги Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном.

"Сегодня Южный Кавказ, который на протяжении многих лет страдал от отсутствия мира, переживает исторический период. Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора. Мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Надеюсь, что в начале 2026 года мы сделаем некоторые символические шаги в этом направлении", - отметил турецкий лидер в Анкаре при общении с послами республики, аккредитованными за рубежом, передает телеканал TRT Haber.

С 1993 года между Турцией и Арменией с 1993 года разорваны дипломатические отношения. В Анкаре неоднократно заявляли, что основным условием для их восстановления является заключением мирного договора между Баку и Ереваном.