Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 декабря 2025 / 22:27
КОТИРОВКИ
USD
16/12
79.4495
EUR
16/12
93.2274
Новости часа
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодых людей
Москва
16 декабря 2025 / 22:27
Котировки
USD
16/12
79.4495
0.0000
EUR
16/12
93.2274
0.0000
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
16 декабря 2025 / 13:11
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
16 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Геополитика
Политика
Эрдоган рассчитывает на символические шаги в отношениях с Арменией
16 декабря 2025 / 18:14
Эрдоган рассчитывает на символические шаги в отношениях с Арменией
© AP Photo/ Michael Varaklas/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно рассчитывать на некоторые символические шаги Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном.

"Сегодня Южный Кавказ, который на протяжении многих лет страдал от отсутствия мира, переживает исторический период. Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора. Мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Надеюсь, что в начале 2026 года мы сделаем некоторые символические шаги в этом направлении", - отметил турецкий лидер в Анкаре при общении с послами республики, аккредитованными за рубежом, передает телеканал TRT Haber.

С 1993 года между Турцией и Арменией с 1993 года разорваны дипломатические отношения. В Анкаре неоднократно заявляли, что основным условием для их восстановления является заключением мирного договора между Баку и Ереваном. 

Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Трампизм – не главный козырь нового президента Чили. Мнение
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Итоги года комментирует аналитик Шипилин
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Япония готовит рекордный бюджет на оборону
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем
18:46
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодых людей
18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 520 военных
18:14
Эрдоган рассчитывает на символические шаги в отношениях с Арменией
17:59
Стубб считает, что урегулирование на Украине зависит от готовности Киева уступить территории
17:45
В США число казней преступников за год увеличилось почти на 100%
17:29
Deutsche Welle добавили в список нежелательных организаций в России
17:15
Ушел из жизни актер Мартин Грелис
16:59
В Индии опровергли утверждение Трампа о "мертвой" экономике страны
16:45
Сийярто: Венгрия не выделит ни одного евроцента на финансирование Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения