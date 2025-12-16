Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 520 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 520 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 250 военных, "Южная" - до 200, "Запад" - свыше 220 военных, "Центр" - более 505, "Восток" - свыше 295, "Днепр" - до 50 военных.