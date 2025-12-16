Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодых людей
16 декабря 2025 / 18:46
Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодых людей
Деятели культуры должны развивать интерес к этой сфере у молодежи, открывать молодым людям лучшие произведения искусства. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2025 год.

"Пожалуйста, думайте о том, как продолжать свое дело, заинтересовывая молодежь. Наши ребята, они теперь очень опытные, они много смотрят, читают, у них есть возможности сравнивать. И поэтому те достижения, те результаты, которые вы демонстрируете, нужно обязательно делить с молодежью, чтобы через все инструменты, которые созданы государством, молодежь могла знакомиться с лучшими произведениями искусства, решениями, выставками", - отметил он.

Глава правительства уточнил, что на это ориентирован проект "Пушкинская карта", который был реализован по решению президента РФ Владимира Путина с целью дать детям и молодежи видеть лучшие достижения в области культуры.

В завершение он поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом, указав, что это непростая пора для всех деятелей культуры и искусства. "Пожалуйста, давайте достойно передадим все, что мы знаем, умеем, нашим молодым поколениям", - заключил Мишустин. 

