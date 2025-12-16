Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-27 ВКС. Продолжительность полета составила более 5 часов", - указали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в МО РФ.