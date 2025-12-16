Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $59 за баррель

Нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $59 за баррель впервые с 5 мая текущего года.

По состоянию на 18:06 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 2,59% и торговалась на уровне $58,99 за баррель.

К 18:21 мск Brent ускорил снижение до $58,91 за баррель (-2,72%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2026 года опускался на 2,92% и находился на отметке в $55,16 за баррель, свидетельствуют данные площадки.