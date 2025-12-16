Вучич заявил, что досрочные выборы в парламент Сербии пройдут в конце 2026 года

Досрочные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии должны пройти в конце следующего года. Об этом заявил президент республики Александар Вучич, выступая с обращением к нации.

"Спустя пять-шесть месяцев у нас пройдут выборы в ряде муниципалитетов, а затем, я ожидаю досрочных парламентских выборов в конце 2026 года", - указал он.

Вучич также отметил, что он обратится к своим сторонникам с просьбой свернуть палаточный лагерь у здания парламента. Вместе с тем он добавил, что не знает, последуют ли они его призыву.

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются протестные акции, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что повлекло за собой гибель 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на руководство страны. Одним из их требований является проведение досрочных выборов в парламент страны.

Некоторое время назад Вучич допустил досрочное завершение своего мандата и параллельное проведение президентских выборов вместе с парламентскими.