ВМФ РФ в 2025 году получил 19 кораблей и 3 подводные лодки

Российские кораблестроители сдали по итогам текущего года 19 кораблей и 3 подводные лодки для ВМФ РФ. Об этом заявил начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, передает ТАСС.

"В 2025 году отечественные корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подлодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский", у которого нет аналогов в мире, и построенные на "Адмиралтейских верфях" две новые неатомные подлодки "Якутск" проекта "Варшавянка" и "Великие Луки" модернизированного проекта "Лада", - отметил он после церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке "Великие Луки" на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

Евтухов обратил внимание, что при строительстве каждого корабля использовались отечественные разработки. По его словам, импортозамещение в ВМФ достигло практически 100%.

"Еще раз хочу подчеркнуть, у нас самый современный военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - констатировал Евтухов.