Верховный суд признал законной сделку в деле Долиной

Верховный суд России аннулировал решения нижестоящих судов по спорной квартире певицы Ларисы Долиной, которые ранее признали за ней право собственности.

"Принять по делу в части исковых требований о признании недействительными договора о купле-продаже недвижимого имущества от 24 мая 2024 года и договора о купле-продаже квартиры от 20 июня 2024 года, прекращению и признанию права собственности, новое решение, в котором в иске Долиной отказать. Дело о прекращении права пользования квартирой Долиной и ее родственниками и выселении из жилого помещения направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции - Мосгорсуд", - следует из решения суда.

Судья Верховного суда пояснил, что "продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем". "Дело в части требований о выселении направлено на новое рассмотрение, так как это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора в данной части", - указал судья.

Так, Верховный суд оставил квартиру покупателю Полине Лурье. Мосгорсуду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении из квартиры Долиной. Решение вступает в силу немедленно. В инстанции обратили внимание, что Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, тогда суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о ее выселении.

В свете истории с квартирой Долиной стало известно о череде случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели свыше 50 аналогичных споров.