Миронов призвал заменить новогодние корпоративы выплатой 13-й зарплаты

Новогодние корпоративы лучше заменить на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Соответствующую точку зрения изложил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Он выступил против организации масштабных корпоративных праздников в условиях проведения специальной военной операции (СВО). "Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги, которые запланировали на новогодние корпоративы, направьте на 13-е зарплаты сотрудникам. Для людей это будет гораздо лучший подарок, чем никому не нужные корпоративные сборища", - уверен политик.

Согласно результатам исследования, которые привел Миронов, для 40% сотрудников корпоративы не важны, а 35% респондентов хотели бы вместо праздника получить денежную премию.