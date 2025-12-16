Миронов призвал заменить новогодние корпоративы выплатой 13-й зарплаты

Трампизм не главный козырь нового президента Чили. Мнение
16 декабря 2025 / 13:52
16 декабря 2025 / 13:11
16 декабря 2025 / 12:43
16 декабря 2025 / 20:14
© Артем Геодакян/ ТАСС
Новогодние корпоративы лучше заменить на выплату 13-й зарплаты сотрудникам. Соответствующую точку зрения изложил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
Он выступил против организации масштабных корпоративных праздников в условиях проведения специальной военной операции (СВО). "Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги, которые запланировали на новогодние корпоративы, направьте на 13-е зарплаты сотрудникам. Для людей это будет гораздо лучший подарок, чем никому не нужные корпоративные сборища", - уверен политик.
Согласно результатам исследования, которые привел Миронов, для 40% сотрудников корпоративы не важны, а 35% респондентов хотели бы вместо праздника получить денежную премию.