Макрон намерен увеличить штраф за употребление наркотиков до €500

Во Франции в рамках кампании по борьбе с наркопреступностью увеличат штраф за употребление наркотиков с €200 до €500. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон при общении с читателями региональной газеты La Provence.

"Мы увеличим эти штрафы до €500, поскольку нужно бить по кошельку. Так как употреблять наркотики - это не весело. Если мы не будем четко говорить об этом людям, то будем стрелять мимо цели. Я сыт по горло тем, что одних молодых людей оплакивают, а другие считают, что покупать наркотики - это весело", - отметил французский лидер.

В качестве второй меры он обозначил повышение собираемости штрафов. Макрон обратил внимание, что она на "неудовлетворительном уровне". Поэтому в помощь органам юстиции и финансовым службам будут выделены "республиканские комиссары", которые должны повысить эти показатели.

Вместе с тем глава государства анонсировал поездки в другие страны, где, по его словам, проживают лидеры преступных группировок. Он планирует обсудить с властями этих стран конфискацию имущества наркоторговцев.