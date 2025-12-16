В Нью-Йорке прошла церемония прощания с Левоном Оганезовым

Трампизм не главный козырь нового президента Чили. Мнение
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
В городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) прошла церемония прощания с народным артистом России композитором Левоном Оганезовым, который скончался 13 декабря в возрасте 83 лет, передает ТАСС.
Сообщается, что проводить музыканта в последний путь собрались близкие семьи.
Левона Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, штат Нью-Йорк, где также находится могила композитора Сергея Рахманинова.
Левон Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года. Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Он был известен в качестве ведущего программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Жизнь прекрасна" и других. Последние годы Оганезов прожил в Нью-Йорке.